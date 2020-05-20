ПАКУЕМ ЧЕМОДАНЫ? ⟩ Куда можно уехать из Эстонии уже сейчас и этим летом?

Многие европейские страны на фоне снижения распространения вируса начинают снова задумываться о туризме и постепенно снижают ограничения. Есть страны, которые уже открыли свои границы для соседних стран в мае, остальные же, по крайней мере на начальном этапе, планируют открыть свои границы для иностранцев в июне.

Руководитель Таллиннского кордона бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Ханнес Матсина заверил Elu24 в том, что Департамент полиции и пограничной охраны не накладывает никаких ограничений на выезд из Эстонии.

Однако, следует следить за информацией из стран, в которые вы планируете поехать или использовать их для транзита,

- напоминает Матсина.

Напомним также, что 18 мая студию Postimees посетил представитель МИД Эстонии, генеральный директор отдела государственного протокола Лаури Бамбус, который ответил на многие интересующие жителей Эстонии вопросы. Смотри видео в повторе ЗДЕСЬ!

Далеко ли от Таллинна?

С 15 мая перестал действовать пограничный контроль на внутренних границах Латвии, Эстонии и Литвы. В эти страны жители Эстонии могут отправляться без ограничений, и, если нет никаких симптомов заболевания, 14-дневный карантин соблюдать не нужно. Однако дальше Литвы уехать не получится, Польша ясно дала понять, что пограничный контроль определенно продлится до 12 июня. Пока неизвестно, будут ли открыты границы в июне и что будет дальше.

Что же со Скандинавией?

Из Эстонии в Швецию можно добраться на судне DFTS, для этого, правда, придется доехать до Палдиски. На сайте компании сказано, что онлайн-бронирование открыто на маршруте Палдиски-Капельскяр. Однако следует иметь в виду, что из-за ограничений не все пассажиры могут быть размещены на борту. Добравшись до Капельскяра можно отправиться путешествовать по Швеции, потому что страна не запрещает въезд гражданам Европейского союза.

Затем следует Дания, которая, по крайней мере сейчас, для туристов закрыта. 15 мая датская газета Oresund Direkt объявила, что пограничный контроль со Швецией будет действовать до 1 июня. Это означает, что любого, у кого нет веских причин для въезда в страну, развернут на границе. В ближайшее время будет понятно, какие правила будут применяться с начала июня.

13 мая Норвегия частично открыла границу для граждан ЕС, а также Исландии, Великобритании, Лихтенштейна и Швейцарии.

Новые правила также позволят гражданам стран Единого экономического пространства посещать объекты, которыми они владеют. Такими образом шведы и датчане смогут посетить свои норвежские домики для отдыха в течение лета. Правительство также открыло путь для въезда в страну сезонным рабочим, на которых рассчитывают фермеры. В то же время, стоит учитывать тот факт, что все въезжающие в Норвегию обязаны соблюдать 10-дневный карантин.

Эстонцы, которые работают, учатся или имеют родственников в Финляндии, могут въезжать в страну.

Есть варианты еще проще?