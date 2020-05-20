ПАКУЕМ ЧЕМОДАНЫ? ⟩ Куда можно уехать из Эстонии уже сейчас и этим летом?

Пандемия коронавируса внесла свои ощутимые коррективы... Сфера туризма по всему миру переживает серьезный упадок: мероприятия, подразумевающих скопление большого количества людей, отменены, границы многих стран остаются закрытыми... Портал Elu24 решил выяснить, куда жители Эстонии смогут поехать этим летом и как добраться до этих мест.
Многие европейские страны на фоне снижения распространения вируса начинают снова задумываться о туризме и постепенно снижают ограничения. Есть страны, которые уже открыли свои границы для соседних стран в мае, остальные же, по крайней мере на начальном этапе, планируют открыть свои границы для иностранцев в июне.
Руководитель Таллиннского кордона бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Ханнес Матсина заверил Elu24 в том, что Департамент полиции и пограничной охраны не накладывает никаких ограничений на выезд из Эстонии.
Однако, следует следить за информацией из стран, в которые вы планируете поехать или использовать их для транзита,
- напоминает Матсина.
Напомним также, что 18 мая студию Postimees посетил представитель МИД Эстонии, генеральный директор отдела государственного протокола Лаури Бамбус, который ответил на многие интересующие жителей Эстонии вопросы. Смотри видео в повторе ЗДЕСЬ!
Далеко ли от Таллинна?
С 15 мая перестал действовать пограничный контроль на внутренних границах Латвии, Эстонии и Литвы. В эти страны жители Эстонии могут отправляться без ограничений, и, если нет никаких симптомов заболевания, 14-дневный карантин соблюдать не нужно. Однако дальше Литвы уехать не получится, Польша ясно дала понять, что пограничный контроль определенно продлится до 12 июня. Пока неизвестно, будут ли открыты границы в июне и что будет дальше.
Что же со Скандинавией?
Из Эстонии в Швецию можно добраться на судне DFTS, для этого, правда, придется доехать до Палдиски. На сайте компании сказано, что онлайн-бронирование открыто на маршруте Палдиски-Капельскяр. Однако следует иметь в виду, что из-за ограничений не все пассажиры могут быть размещены на борту. Добравшись до Капельскяра можно отправиться путешествовать по Швеции, потому что страна не запрещает въезд гражданам Европейского союза.
Затем следует Дания, которая, по крайней мере сейчас, для туристов закрыта. 15 мая датская газета Oresund Direkt объявила, что пограничный контроль со Швецией будет действовать до 1 июня. Это означает, что любого, у кого нет веских причин для въезда в страну, развернут на границе. В ближайшее время будет понятно, какие правила будут применяться с начала июня.
13 мая Норвегия частично открыла границу для граждан ЕС, а также Исландии, Великобритании, Лихтенштейна и Швейцарии.
Новые правила также позволят гражданам стран Единого экономического пространства посещать объекты, которыми они владеют. Такими образом шведы и датчане смогут посетить свои норвежские домики для отдыха в течение лета. Правительство также открыло путь для въезда в страну сезонным рабочим, на которых рассчитывают фермеры. В то же время, стоит учитывать тот факт, что все въезжающие в Норвегию обязаны соблюдать 10-дневный карантин.
Эстонцы, которые работают, учатся или имеют родственников в Финляндии, могут въезжать в страну.
Есть варианты еще проще?
До Швейцарии можно добраться без особых усилий. Правда, для этого придется воспользоваться самолетом.
Границы Голландии также открыты. Правда, в настоящее время, единственный способ добраться туда из Эстонии - это воспользоваться самолетом. В настоящее время рейсы осуществляются туда и обратно в этом направлении ежедневно.
Попасть в Великобританию также особого труда не составит, но помните о 14-дневном карантине, который обязан соблюдать каждый въезжающий в страну.
Центральная и Южная Европа
Мы все с нетерпением ждем 15 июня. Именно в этот день по прогнозам большинство Европейских стран планирует открыть границы. До этой даты путешественникам из третьих стран также будет отказано во въезде в Европейский союз. Однако, все еще не ясно, будут ли границы открыты для граждан третьих стран, поскольку сроки могут быть продлены.
Одним из возможных источников проблем, которые необходимо учитывать, является карантин. Хотя, например, Италия разрешит туристам въезд в страну без карантина с 3 июня, ряд европейских стран, вероятно, потребует от своих граждан соблюдения карантина в течение 14 дней после возвращения из Италии.
Германия намерена открыть все свои границы к 15 июня. В тот же день Австрия также планирует открыть свои границы. Например, граница Люксембурга и Германии уже открыта, границу с Францией планируется открыть 15 июня.
Франция заявила о продлении режима чрезвычайной ситуации до 24 июля. Однако, позже было объявлено, что границы страны будут открыты 15 июня, и что пограничный контроль будет осуществляться аж до октября. Иными словами, когда границы откроются, доступ в страну скорее всего будет только для тех, у кого на это есть веские основания.
Чешская Республика заявила, что в настоящее время не ведутся переговоры с Германией, например, об ослаблении ограничений на поездки, поскольку ситуация с коронавирусом в Германии не так стабильна, как у других соседей Чехии.
Португалия, Испания, Италия и Греция — популярные места отдыха среди эстонцев, останутся закрытыми для туристов, по крайней мере, еще некоторое время. Министр туризма Греции Гарри Теочарис сказал, что надеется на открытие туристического сезона 1 июля.
До середины июня въезд в Португалию будет разрешен только гражданам, резидентам или лицам с достаточным основанием для въезда, объявило правительство Португалии.
В Хорватии пограничные пункты открыты, но в страну могут въезжать только граждане ЕС, имеющие родственников или недвижимость, а также если основанием для поездки являются похороны или работа.
Кипр планирует начать принимать туристов с июля. Министр туризма страны сказал, что граждане Германии, Швейцарии, Австрии, стран Северной Европы, Греции, Израиля и, возможно, Нидерландов смогут въезжать в страну.
В то же время, власти Эстонии рекомендуют воздержаться от поездок, если для этого нет веских причин. Актуальную информацию о странах и условиях их посещения можно найти на странице МИДа.