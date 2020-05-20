БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В Эстонии открылись первые рестораны Burger King

Сегодня в 14:00 в Таллинне открылись первые в Эстонии рестораны быстрого питания Burger King. Смотри, как прошло открытие в павильоне ожидания Балтийского вокзала и как посетители соблюдали правила безопасности!
Также сегодня в то же время открылись еще два ресторана сети - в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste.
По первоначальному плану Tallink Grupp первый ресторан Burger King должен был открыться в середине апреля, но из-за введения чрезвычайного положения в стране открытие было решено отложить.