Ср, 20.05.2020
На этой неделе в Таллинне открывается первый автокинотеатр под открытым небом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В Эстонии открылись первые рестораны Burger King

Сегодня в 14:00 в Таллинне открылись первые в Эстонии рестораны быстрого питания Burger King. Смотри, как прошло открытие в павильоне ожидания Балтийского вокзала и как посетители соблюдали правила безопасности!

Также сегодня в то же время открылись еще два ресторана сети - в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste.

По первоначальному плану Tallink Grupp первый ресторан Burger King должен был открыться в середине апреля, но из-за введения чрезвычайного положения в стране открытие было решено отложить.

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