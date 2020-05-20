ТОП-3 мужских способа необычно пожарить картофель

Думал, жаренная картошка на сковороде с растительным маслом — это все, что можно с ней сделать? Нет. В шоу «Оттак Мастак» рассказали, как вкусно и необычно пожарить картофель за считанные минуты, пишет Mport.
1. Картошка по-деревенски
Ингредиенты:
- картофель — 2-3 клубня
- яйца — 2 шт.
- петрушка — несколько веточек
- сало — 3-4 ломтика
- соль
Рецепт
1. Очищаешь картошку, нарезаешь ее «скибочками» — сначала вдоль пополам, а потом на ломтики: получатся полумесяцы.
2. На разогретую сковородку выкладываешь сало, вытапливаешь на минимальном огне жир. Шкварки можно убрать (а можно и оставить), на сковородку выкладываешь просушенный картофель.
3. Жаришь до готовности, в конце солишь и заливаешь слегка разболтанными яйцами. Накрываешь крышкой и доводишь до готовности — буквально пару минут. Подаешь, посыпав мелко нарезанной зеленью.
2. Картофель фри
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг
- растительное масло — примерно 0,5 л
- соль
Рецепт
1. Картофель чистишь и нарезаешь брусочками одинаковой толщины. Просушиваешь.
2. Масло выливаешь в ковшик (кастрюльку) маленького диаметра и хорошо прогреваешь. Жарить картофель можно только после того, как масло полностью прокалится. Аккуратно небольшими порциями помещаешь картофель в ковшик, жаришь до слабого равномерно-золотистого цвета и сразу вынимаешь шумовкой.
3. Выкладываешь готовую картошку на бумажные салфетки, солишь перед поеданием.
3. Картошка жареная «Хворост»
Ингредиенты:
- крупные картофелины — 3 шт.
- средние морковки — 2 шт.
- яйца — 2 шт.
- мука — 3 ст. л.
- соль
- растительное масло
Рецепт
1. Картофель моешь, чистишь и нарезаешь соломкой. Это важно — именно нарезаешь, а не ленишься и натираешь. При этом если хочешь получить идеальный вариант съедобного «хвороста», стоит стремиться к тому, чтобы вся соломка была относительно одинаковой толщины (и желательно не очень крупной).
2. Морковь чистишь и тоже нарезаешь соломкой, причем, в разы более тонкой, чем картофельная.
3. Смешиваешь, солишь, добавляешь яйца и муку. Даешь постоять пару минут, после чего жаришь под крышкой, выкладывая небольшие блинчики, на огне, чуть меньше среднего, до золотистой корочки.
4. Переворачиваешь и снова жаришь — до готовности. Не спеши: картофель брусочками, может не успеть прожариться, поэтому лучше не делай большой огонь. Подаешь сразу.