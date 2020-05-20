ТОП-3 мужских способа необычно пожарить картофель

1. Картошка по-деревенски

Ингредиенты:

картофель — 2-3 клубня

яйца — 2 шт.

петрушка — несколько веточек

сало — 3-4 ломтика

соль

Рецепт

1. Очищаешь картошку, нарезаешь ее «скибочками» — сначала вдоль пополам, а потом на ломтики: получатся полумесяцы.

2. На разогретую сковородку выкладываешь сало, вытапливаешь на минимальном огне жир. Шкварки можно убрать (а можно и оставить), на сковородку выкладываешь просушенный картофель.

3. Жаришь до готовности, в конце солишь и заливаешь слегка разболтанными яйцами. Накрываешь крышкой и доводишь до готовности — буквально пару минут. Подаешь, посыпав мелко нарезанной зеленью.

2. Картофель фри

Ингредиенты:

картофель — 1 кг

растительное масло — примерно 0,5 л

соль

Рецепт

1. Картофель чистишь и нарезаешь брусочками одинаковой толщины. Просушиваешь.

2. Масло выливаешь в ковшик (кастрюльку) маленького диаметра и хорошо прогреваешь. Жарить картофель можно только после того, как масло полностью прокалится. Аккуратно небольшими порциями помещаешь картофель в ковшик, жаришь до слабого равномерно-золотистого цвета и сразу вынимаешь шумовкой.

3. Выкладываешь готовую картошку на бумажные салфетки, солишь перед поеданием.

3. Картошка жареная «Хворост»

Ингредиенты:

крупные картофелины — 3 шт.

средние морковки — 2 шт.

яйца — 2 шт.

мука — 3 ст. л.

соль

растительное масло

Рецепт

1. Картофель моешь, чистишь и нарезаешь соломкой. Это важно — именно нарезаешь, а не ленишься и натираешь. При этом если хочешь получить идеальный вариант съедобного «хвороста», стоит стремиться к тому, чтобы вся соломка была относительно одинаковой толщины (и желательно не очень крупной).

2. Морковь чистишь и тоже нарезаешь соломкой, причем, в разы более тонкой, чем картофельная.

3. Смешиваешь, солишь, добавляешь яйца и муку. Даешь постоять пару минут, после чего жаришь под крышкой, выкладывая небольшие блинчики, на огне, чуть меньше среднего, до золотистой корочки.