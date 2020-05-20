Ср, 20.05.2020
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ТОП-3 мужских способа необычно пожарить картофель

Картофель. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Думал, жаренная картошка на сковороде с растительным маслом — это все, что можно с ней сделать? Нет. В шоу «Оттак Мастак» рассказали, как вкусно и необычно пожарить картофель за считанные минуты, пишет Mport.

1. Картошка по-деревенски

Ингредиенты:

  • картофель — 2-3 клубня
  • яйца — 2 шт.
  • петрушка — несколько веточек
  • сало — 3-4 ломтика
  • соль

Рецепт

1. Очищаешь картошку, нарезаешь ее «скибочками» — сначала вдоль пополам, а потом на ломтики: получатся полумесяцы.

2. На разогретую сковородку выкладываешь сало, вытапливаешь на минимальном огне жир. Шкварки можно убрать (а можно и оставить), на сковородку выкладываешь просушенный картофель.

3. Жаришь до готовности, в конце солишь и заливаешь слегка разболтанными яйцами. Накрываешь крышкой и доводишь до готовности — буквально пару минут. Подаешь, посыпав мелко нарезанной зеленью.

2. Картофель фри

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг
  • растительное масло — примерно 0,5 л
  • соль

Рецепт

1. Картофель чистишь и нарезаешь брусочками одинаковой толщины. Просушиваешь.

2. Масло выливаешь в ковшик (кастрюльку) маленького диаметра и хорошо прогреваешь. Жарить картофель можно только после того, как масло полностью прокалится. Аккуратно небольшими порциями помещаешь картофель в ковшик, жаришь до слабого равномерно-золотистого цвета и сразу вынимаешь шумовкой.

3. Выкладываешь готовую картошку на бумажные салфетки, солишь перед поеданием.

3. Картошка жареная «Хворост»

Ингредиенты: 

  • крупные картофелины — 3 шт.
  • средние морковки — 2 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 3 ст. л.
  • соль
  • растительное масло

Рецепт

1. Картофель моешь, чистишь и нарезаешь соломкой. Это важно — именно нарезаешь, а не ленишься и натираешь. При этом если хочешь получить идеальный вариант съедобного «хвороста», стоит стремиться к тому, чтобы вся соломка была относительно одинаковой толщины (и желательно не очень крупной).

2. Морковь чистишь и тоже нарезаешь соломкой, причем, в разы более тонкой, чем картофельная.

3. Смешиваешь, солишь, добавляешь яйца и муку. Даешь постоять пару минут, после чего жаришь под крышкой, выкладывая небольшие блинчики, на огне, чуть меньше среднего, до золотистой корочки.

4. Переворачиваешь и снова жаришь — до готовности. Не спеши: картофель брусочками, может не успеть прожариться, поэтому лучше не делай большой огонь. Подаешь сразу.

 
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