Королевская семья не поздравила Меган Маркл и принца Гарри с годовщиной свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл поженились два года назад, 19 мая. Накануне они отмечали годовщину свадьбы. Из-за пандемии коронавируса они были вынуждены отказаться от какого-либо торжества и скромно провели праздник дома в компании своего сына Арчи, пишет Экспресс газета.
Известно, что в этот день Гарри и Меган отказались от всех дел и различных рабочих видеозвонков и просто наслаждались обществом друг друга и отдыхали.
Особенно внимательные пользователи отметили, что принца Гарри и Меган не поздравили с годовщиной члены королевской семьи. Впрочем, принц Уильям и Кейт Миддлтон и в прошлом году не стали поздравлять супругов с годовщиной свадьбы в своем официальном аккаунте. Виндзоры тоже не стали поздравлять Меган и Гарри. Возможно, Елизавета так расстроена тем, что супруги покинули страну и отказались от королевских обязанностей, что не хочет лишний раз упоминать их в официальных аккаунтах.
Вполне возможно, что члены королевской семьи все же поздравили супругов с годовщиной свадьбы лично, но это останется загадкой.