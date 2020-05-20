Королевская семья не поздравила Меган Маркл и принца Гарри с годовщиной свадьбы

Известно, что в этот день Гарри и Меган отказались от всех дел и различных рабочих видеозвонков и просто наслаждались обществом друг друга и отдыхали.

Особенно внимательные пользователи отметили, что принца Гарри и Меган не поздравили с годовщиной члены королевской семьи. Впрочем, принц Уильям и Кейт Миддлтон и в прошлом году не стали поздравлять супругов с годовщиной свадьбы в своем официальном аккаунте. Виндзоры тоже не стали поздравлять Меган и Гарри. Возможно, Елизавета так расстроена тем, что супруги покинули страну и отказались от королевских обязанностей, что не хочет лишний раз упоминать их в официальных аккаунтах.