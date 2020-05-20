Ср, 20.05.2020
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Эмили Ратаковски оголила грудь для съемки одежды собственного бренда

Эмили Ратаковски

ФОТО: Twitter / Twitter

Американская топ-модель Эмили Ратаковски снялась для собственного бренда одежды вместе со своим супругом бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом. На снимках пара позирует в костюмах с одинаковыми принтами, пишет Пятый канал.

На одном кадре Эмили предстала в расстегнутой рубашке на голое тело. Так что подписчики могут оценить пикантные формы модели. На другом снимке Себастьян держит свою супругу на руках. Фото Эмили выложила в свой профиль в Instagram.

На официальном сайте бренда костюмы представлены в двух расцветках. Стоимость одного комплекта составляет 205 долларов (187 евро).

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Подписчики оценили новую коллекцию Эмили Ратаковски и добавили, что пара мило смотрится вместе.

Это очень мило;

Вау, мне точно нужна это одежда;

Эти пижамы идеальны;

Вы такие классные,

— написали фолловеры.

Эмили Ратаковски не первый раз снимается для своего бренда Inamorata. В прошлый раз модель позировала в бикини с леопардово-гороховым принтом и изображениями цепей.

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