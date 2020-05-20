Эмили Ратаковски оголила грудь для съемки одежды собственного бренда

Американская топ-модель Эмили Ратаковски снялась для собственного бренда одежды вместе со своим супругом бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом. На снимках пара позирует в костюмах с одинаковыми принтами, пишет Пятый канал.
На одном кадре Эмили предстала в расстегнутой рубашке на голое тело. Так что подписчики могут оценить пикантные формы модели. На другом снимке Себастьян держит свою супругу на руках. Фото Эмили выложила в свой профиль в Instagram.
На официальном сайте бренда костюмы представлены в двух расцветках. Стоимость одного комплекта составляет 205 долларов (187 евро).
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Подписчики оценили новую коллекцию Эмили Ратаковски и добавили, что пара мило смотрится вместе.
Это очень мило;
Вау, мне точно нужна это одежда;
Эти пижамы идеальны;
Вы такие классные,
— написали фолловеры.
Эмили Ратаковски не первый раз снимается для своего бренда Inamorata. В прошлый раз модель позировала в бикини с леопардово-гороховым принтом и изображениями цепей.