Эмили Ратаковски оголила грудь для съемки одежды собственного бренда

На одном кадре Эмили предстала в расстегнутой рубашке на голое тело. Так что подписчики могут оценить пикантные формы модели. На другом снимке Себастьян держит свою супругу на руках. Фото Эмили выложила в свой профиль в Instagram.

На официальном сайте бренда костюмы представлены в двух расцветках. Стоимость одного комплекта составляет 205 долларов (187 евро).

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Подписчики оценили новую коллекцию Эмили Ратаковски и добавили, что пара мило смотрится вместе.

Это очень мило;

Вау, мне точно нужна это одежда;

Эти пижамы идеальны;

Вы такие классные,

— написали фолловеры.