ВИДЕО ⟩ «Треснул диван»: Галкин и Пугачева рассмешили поклонников гимном самоизоляции

Так, юморист затронул актуальную для многих тему – набор лишних килограммов из-за постоянных перекусов на самоизоляции. Галкин спел о том, что поправился, а силы воли заняться спортом ему не хватает.

«Тортик, пельмени, еще картофан, и вот подо мною треснул диван», — говорится в композиции.

Также юморист рассказывает, чем займется, когда закончится все, «как дурман». Оказывается, Максим... пойдет в ресторан. Теперь же выйти в свет «так сложно», потому что все стали «так осторожны», сетует он. Галкин поет, перефразируя, арию Мистера Икса.

«Друг от друга они далеки-далеки, никогда не дадут руки!», – негодует он.

На этих словах появляется Алла Пугачева, которая машет мужу руками в резиновых перчатках с балкона.

В определенный момент Галкин в костюме Бэтмена произносит: «Если хочешь мир легко изменить, всего лишь нужно съесть летучую мышь».