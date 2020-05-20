ВИДЕО ⟩ «Треснул диван»: Галкин и Пугачева рассмешили поклонников гимном самоизоляции

Максим Галкин, несмотря на вынужденную самоизоляцию, продолжает радовать поклонников новыми творческими идеями.
Так, юморист затронул актуальную для многих тему – набор лишних килограммов из-за постоянных перекусов на самоизоляции. Галкин спел о том, что поправился, а силы воли заняться спортом ему не хватает.
«Тортик, пельмени, еще картофан, и вот подо мною треснул диван», — говорится в композиции.
Также юморист рассказывает, чем займется, когда закончится все, «как дурман». Оказывается, Максим... пойдет в ресторан. Теперь же выйти в свет «так сложно», потому что все стали «так осторожны», сетует он. Галкин поет, перефразируя, арию Мистера Икса.
«Друг от друга они далеки-далеки, никогда не дадут руки!», – негодует он.
На этих словах появляется Алла Пугачева, которая машет мужу руками в резиновых перчатках с балкона.
В определенный момент Галкин в костюме Бэтмена произносит: «Если хочешь мир легко изменить, всего лишь нужно съесть летучую мышь».
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