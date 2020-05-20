Развод — дело тонкое: чего хотят от мужей Самойлова и Муценице

Карантин поставил точку в отношениях сразу нескольких семейных пар российского шоу-бизнеса. В апреле, не выдержав неадекватных выходок Джигана, Оксана Самойлова решила разорвать с ним союз после семи лет брака. А несколько дней назад на развод с мужем подала и Агата Муцениеце. Ранее актриса публично обвинила супруга, 32-летнего Павла Прилучного, в домашнем насилии — мол, тот, находясь на самоизоляции в длительном запое, поднимал на нее руку.

Обе звездные четы воспитывают по несколько детей — Оксана только в феврале этого года подарила Джигану долгожданного наследника, который стал их четвертым ребенком. Агата же — мама 7-летнего Тимофея и 4-летней Мии. Поэтому расставания пар происходят в судебном порядке. Причем заявления поданы в один и тот же районный суд Москвы — Головинский. «СтарХит» выяснил, на что претендуют при разводах Самойлова и Муцениеце.

Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса (настоящее имя рэпера — прим. «СтарХита») на содержание детей составили максимальные 50%, — прокомментировали в учреждении. — Информации о разделе имущества в заявлении нет, отдельного иска по нему — тоже. Что касается Прилучных, то они разводятся на мировом участке, где должны лишь зафиксировать факт расторжения брака.

Это значит, что все финансовые вопросы, в том числе и выплаты отца общим наследникам, пара решила урегулировать без вмешательства официальных органов. Первая беседа для Агаты и Павла назначена на 1 июня, для Джигана и Самойловой аналогичная процедура пройдет 15 июня.

В отличие от Оксаны, которая по сей день делит с мужем один загородный дом и продолжает прекрасно проводить время с общими детьми, Муцениеце и Прилучный разъехались больше месяца назад. Актер остался в коттеджном поселке, а его жена перебралась в московские апартаменты вместе с сыном и дочерью.