ФОТО ⟩ «Какой красавчик!»: что за мужчина рядом с расставшейся с мужем Гагариной

Известие о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова было похоже на гром среди ясного неба. Певица и фотограф казались со стороны счастливой и гармоничной парой. В сентябре они бы отметили шесть лет со дня свадьбы. В 2017 году артистка родила дочь Мию.

Тем не менее в Сети часто муссировались слухи о расставании пары. Поклонники были убеждены, что Полина и Дмитрий – противоположности, которые рано или поздно обязательно разбегутся. Предположения подтвердились, но фанаты все равно очень удивились и расстроились.

Гагарина и Исхаков предпочитают не комментировать новость о скором разводе. Певица вообще не относится к тем людям, кто выставляет напоказ личную жизнь. Однако пронырливые поклонники выяснили, что в одиночестве артистка не страдает.

Рядом с Полиной Гагариной давно находится известный тренер по фитнесу и ее персональный инструктор Вячеслав Дайчев. Довольно часто артистка публикует видео с занятий, на которых слышно, как ее муштрует наставник.

Часто тренировки проводятся дома у Полины Гагариной. На сей раз Вячеслав выложил видео, где певица занимается в обтягивающем белом костюме. «Снимали фитнес, а сняли балет», – прокомментировал движения артистки тренер. Та в ответ лишь рассмеялась.