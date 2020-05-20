ВИДЕО ⟩ Семилетний мальчик написал письмо шейху, чтобы ему вернули мать
7-летний Арчи Эпплярд уже несколько лет живет с родителями в ОАЭ. В марте 2020 года его мать Джессика улетела в Великобританию на похороны своего отца, но из-за коронавируса и закрытых границ вернуться к семье уже не смогла.
Проведя в разлуке с матерью два месяца Арчи начал сильно скучать и решился на крайние меры — попросить помощи у того, кто эти границы закрыл. Мальчик написал письмо лично шейху Сауду ибн Сакру аль-Касими, главе эмирата Рас-эль-Хайма, где живет семья Эпплярдов.
В своем письме Арчи просил пустить его мать домой, ведь он провел с ней в разлуке «52 ночи». Мальчик также нарисовал рисунок с изображение самолета и радостной встречей с матерью. И это послание тронуло шейха.
Спустя несколько дней Арчи принесли официальное письмо от правителя, которое он написал лично. Шейх отметил храбрость Арчи и пообещал исполнить его мечту. Вскоре Джессика смогла вернуться домой, и семья Эпплярдов стала местными знаменитостями.
Теперь женщине придется провести на домашнем карантине 14 дней, но этот факт никого не смущает, ведь семья наконец-то вместе!