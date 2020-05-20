ВИДЕО ⟩ Семилетний мальчик написал письмо шейху, чтобы ему вернули мать

Проведя в разлуке с матерью два месяца Арчи начал сильно скучать и решился на крайние меры — попросить помощи у того, кто эти границы закрыл. Мальчик написал письмо лично шейху Сауду ибн Сакру аль-Касими, главе эмирата Рас-эль-Хайма, где живет семья Эпплярдов.

В своем письме Арчи просил пустить его мать домой, ведь он провел с ней в разлуке «52 ночи». Мальчик также нарисовал рисунок с изображение самолета и радостной встречей с матерью. И это послание тронуло шейха.

Спустя несколько дней Арчи принесли официальное письмо от правителя, которое он написал лично. Шейх отметил храбрость Арчи и пообещал исполнить его мечту. Вскоре Джессика смогла вернуться домой, и семья Эпплярдов стала местными знаменитостями.