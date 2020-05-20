Ср, 20.05.2020
Астрологи объявили, что три знака Зодиака в мае преодолеют черную полосу судьбы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Лободу в бабочке перепутали с Реввой

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Поклонники пришли в восторг от нового образа украинской дивы.

Украинская артистка Светлана Лобода восхитила фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram новое фото, на котором она позирует в классическом костюме с мужской черной бабочкой. Снимок сопровождает рассказ о благотворительности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Фанаты певицы высоко оценили образ и портрет, однако заметили сходство Лободы на новом фото с другой знаменитостью – женой артиста Александра Реввы Анджеликой. На их взгляд, русско-украинская исполнительница выглядит необычно и стильно.

Впрочем, другие фанаты отметили в комментариях сходство звезды со звездой Comedy Women Екатериной Варнавой. Нашлись и хейтеры, которые попеняли певице на обилие фотошопа и пластических операций.

НАВЕРХ