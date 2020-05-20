ФОТО ⟩ Лободу в бабочке перепутали с Реввой

Украинская артистка Светлана Лобода восхитила фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram новое фото, на котором она позирует в классическом костюме с мужской черной бабочкой. Снимок сопровождает рассказ о благотворительности.

Фанаты певицы высоко оценили образ и портрет, однако заметили сходство Лободы на новом фото с другой знаменитостью – женой артиста Александра Реввы Анджеликой. На их взгляд, русско-украинская исполнительница выглядит необычно и стильно.