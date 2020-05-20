СМЕЛО! ⟩ «Мисс Эстония» показала честное фото, которое раньше постеснялась бы опубликовать

Сегодня мое внимание обратили на то, что люди до сих пор считают, будто камеры прибавляют веса и угол, под которым расположен объектив, влияет как на внешнюю полноту, так и на общий вид человека. Ну, эти два фото сделаны с интервалом в две секунды. Несколько лет назад я бы опубликовала только один из них, а сейчас можете посмотреть на оба,