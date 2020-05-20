СМЕЛО! ⟩ «Мисс Эстония» показала честное фото, которое раньше постеснялась бы опубликовать

Бывшая обладательница титула «Мисс Эстония» Мадли Вильсар опубликовала честный снимок в Instagram.
Мадли, которая после победы на конкурсе красоты долгое время работала ведущей прогноза погоды (девушку неоднократно называли самой сексуальной ведущей в Эстонии), написала, что для нее до сих пор остается загадкой, почему людей критикуют за наличие лишнего веса.
Сегодня мое внимание обратили на то, что люди до сих пор считают, будто камеры прибавляют веса и угол, под которым расположен объектив, влияет как на внешнюю полноту, так и на общий вид человека. Ну, эти два фото сделаны с интервалом в две секунды. Несколько лет назад я бы опубликовала только один из них, а сейчас можете посмотреть на оба,
- пишет она в Instagram.
Мадли также добавила:
Это совсем не плохое фото, они оба вполне окей и я просто не могу подавлять и скрывать эти чувства, которые испытывала все те годы, пока гналась за весом.
Вилсар, которая и ранее публично обсуждала проблемы веса и красоты, сказала, что трудные события прошлого года и новый образ жизни повернули снова вернули ее к состоянию «старого зомби». Вильсар переехала в Лондон в марте прошлого года, чтобы сосредоточиться на своей карьере и попробовать свои силы в молодой международной эстонской компании.
По словам Вильсар, нынешнее время для многих является трудным, потому что обязательная «летняя форма» еще не достигнута: «Типы телосложения у людей такие разные, и работа над этим всем начинается с мозгов. Если человек сияет изнутри и излучает энергию, то кто дает вам право осуждать его?».