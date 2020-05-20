Раскрыт неожиданный секрет Меган Маркл

Хорхе рассказал, как ему работалось с Меган Маркл. Они начали сотрудничать, когда актриса находилась в Торонто, где участвовала в съемках сериала "Форс-мажоры". С женой принца Гарри Бланко занимался боевыми искусствами.

Основная ставка делалась на бокс, но иногда они занимались и кикбоксингом. Спортсмен отметил, что легко нашел общий язык с Меган Маркл.

Тренера порадовало и то, что актриса оказалась очень отзывчивой и умела говорить на испанском. Бланко заявил, что не против снова тренировать Меган Маркл даже с принцем Гарри.