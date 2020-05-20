Умер народный целитель Вормси Энн

Стало известно о смерти одного из самых известных эстонских колдунов и врачевателей Вормси Энна (Энн Миккер).
Супруга сообщила в социальных сетях, что народный целитель скончался в воскресенье на прошлой неделе. Энну Миккеру было 76 лет.
«Муж, отец и дедушка, большой друг природы, джаза, искусства и кино, Энн Миккер неожиданно ушел от нас», – написала Анне Эрм в среду утром в Facebook.
Прощание проходит в кругу семьи. Портал Elu24 публикует некролог:
«Он просто попросил, чтобы его звали Вормси. В его жизни было достаточно испытаний, а также вдохновения, фантазий, радостей открытий.
Как и каждую весну, Энн поехал в Вормси, чтобы собирать лечебные растения и строить планы на лето. Он ушел спокойно на выходных в своем доме в Вормси. Прекрасно уйти весной во время зарождения новой жизни и передать эстафету вселенной и природе, своим посаженным деревьям, небу, ветрам, морю и музам искусства. Он был личностью со своими принципами, которого нам будет недоставать, по которому мы будем скучать...»