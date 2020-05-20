Умер народный целитель Вормси Энн

«Он просто попросил, чтобы его звали Вормси. В его жизни было достаточно испытаний, а также вдохновения, фантазий, радостей открытий.

Как и каждую весну, Энн поехал в Вормси, чтобы собирать лечебные растения и строить планы на лето. Он ушел спокойно на выходных в своем доме в Вормси. Прекрасно уйти весной во время зарождения новой жизни и передать эстафету вселенной и природе, своим посаженным деревьям, небу, ветрам, морю и музам искусства. Он был личностью со своими принципами, которого нам будет недоставать, по которому мы будем скучать...»