ФОТО ⟩ Муж Полины Гагариной напугал, прервав молчание после новостей о разводе

Супруг певицы опубликовал странное послание, напугавшее подписчиков в Сети.
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прервал молчание после появления новостей об их разводе с Полиной Гагариной. На своей странице в Instagram он опубликовал странный пост, удививший поклонников.
Фотограф опубликовал фото подмигивающей старушки. Он подписал снимок так: «Графиня изменившимся лицом бежит к пруду».
Интернет-пользователи догадались, что Исхаков разместил цитату из книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Бендер с такими словами отправил телеграмму подпольному миллионеру Корейко, чтобы запугать его.
Ранее эта фраза была замечена у журналиста Николая Эфроста. В 1910 году он отослал в свое издание телеграмму примерно с таким же текстом, когда узнал, что жена Льва Толстого решила утопиться в пруду. Толстой сообщил ей, что уходит от нее после 44 лет брака.
Поклонники, узнав фразу, забеспокоились.
«Это о Полине?», «Дмитрий, что вы нас пугаете! Это же известная фраза - жена Толстого пыталась утопиться, когда он ее бросил...», «Пожалуйста, только не ваша пара.... », «Толстой в шоке», – написали они.