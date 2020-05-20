ФОТО ⟩ Муж Полины Гагариной напугал, прервав молчание после новостей о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прервал молчание после появления новостей об их разводе с Полиной Гагариной. На своей странице в Instagram он опубликовал странный пост, удививший поклонников.

Интернет-пользователи догадались, что Исхаков разместил цитату из книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Бендер с такими словами отправил телеграмму подпольному миллионеру Корейко, чтобы запугать его.

Ранее эта фраза была замечена у журналиста Николая Эфроста. В 1910 году он отослал в свое издание телеграмму примерно с таким же текстом, когда узнал, что жена Льва Толстого решила утопиться в пруду. Толстой сообщил ей, что уходит от нее после 44 лет брака.