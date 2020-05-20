Три знака Зодиака, которым крупно повезет на этой неделе

Сегодня, 20 мая 2020 года, Луна находится в фазе «убывающая». Это 28-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке Зодиака Телец. Сейчас наступает благоприятное время для проведения финансовых операций и различных сделок. Также удачными будут сделки, связанные с недвижимостью.

Гороскоп на сегодня для Девы

Звезды сулят вам на этой недели успех и поддержку в любых ваших начинаниях. У вас будут силы и энергия для свершения великих дел, главное – не сидите сложа руки, иначе упустите свой шанс. Самыми удачными днями станут пятница и суббота.

Гороскоп для Скорпиона

Для вас эта неделя сложиться очень удачно, ведь успех будет буквально преследовать вас всюду. Ставьте перед собой конкретные цели и материализуйте свои желания – сейчас себе нельзя ни в чем отказывать. Только важно понимать, что подробный план станет для вас основой всех успешных проектов.

Гороскоп для Рыб