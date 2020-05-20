Ср, 20.05.2020
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ФОТО ⟩ Келли Сильдару не падает духом: лучшее еще впереди!

Келли Сильдару

ФОТО: Zuma Press/Scanpix

Эстонская спортсменка, чемпионка мира по фристайлу Келли Сильдару поделилась весенним снимком в ​​Instagram. В подписи к фотографии красотка оставила своим подписчикам оптимистичное послание: лучшее еще впереди!

Спортсменка настолько здорово умеет позировать, что у нее есть чему поучиться даже профессиональным моделям. Искренняя улыбка освещает все вокруг. Снимок сделан возлюбленным Келли Михкелем Уставом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На прошлой неделе СМИ сообщили, что спортивная семья Сильдару распалась. Адвокат спортсменки подтвердил, что семье тяжело, но они не хотят больше комментировать эту тему.

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