ФОТО ⟩ Келли Сильдару не падает духом: лучшее еще впереди!

Эстонская спортсменка, чемпионка мира по фристайлу Келли Сильдару поделилась весенним снимком в Instagram. В подписи к фотографии красотка оставила своим подписчикам оптимистичное послание: лучшее еще впереди!
Спортсменка настолько здорово умеет позировать, что у нее есть чему поучиться даже профессиональным моделям. Искренняя улыбка освещает все вокруг. Снимок сделан возлюбленным Келли Михкелем Уставом.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что спортивная семья Сильдару распалась. Адвокат спортсменки подтвердил, что семье тяжело, но они не хотят больше комментировать эту тему.