Анна Семенович удивила снимком из прошлого, когда у нее еще не было груди

В одном из недавних постов экс-солистка «Блестящих», ведущая и бывшая фигуристка отметила, что любит и принимает себя любой. Но к этому осознанию она пришла не сразу, а проделав долгий и сложный путь. «Я, просыпаясь каждое утро, подхожу к зеркалу и признаюсь себе в любви, я целую свои руки, восхищаясь ими, я говорю себе, какая я красивая, добрая и потрясающая. Это не самолюбование, это принятие себя любой, и не важно, при этом есть у меня прыщик на лице или лишние 5 кг на талии», - говорит певица.