Анна Семенович удивила снимком из прошлого, когда у нее еще не было груди

Сейчас артистку сложно представить без пышного бюста, который стал ее визитной карточкой, пишет Лайф.
40-летняя экс-солистка «Блестящих» поделилась в соцсетях архивным фото, на котором ее сложно узнать. На нем совсем юная, худенькая и хрупкая Анна позирует на фоне моря. Судя по подписи, кадр был сделан в Сочи в 1990-м, когда будущей звезде было всего 10 лет.
Анна Семенович в детстве
Однако шикарная грудь, которая остается объектом пристального внимания уже много лет, была для Анны большой проблемой. Ранее она признавалась, что страдает гигантомастией и маммолог посоветовал ей уменьшить бюст с девятого до пятого размера. Тогда певица и перенесла операцию.
В одном из недавних постов экс-солистка «Блестящих», ведущая и бывшая фигуристка отметила, что любит и принимает себя любой. Но к этому осознанию она пришла не сразу, а проделав долгий и сложный путь. «Я, просыпаясь каждое утро, подхожу к зеркалу и признаюсь себе в любви, я целую свои руки, восхищаясь ими, я говорю себе, какая я красивая, добрая и потрясающая. Это не самолюбование, это принятие себя любой, и не важно, при этом есть у меня прыщик на лице или лишние 5 кг на талии», - говорит певица.