Специалисты обнаружили, что те, кто переболел атипичной пневмонией во время пандемии 2003 года, невосприимчивы к новому коронавирусу SARS-CoV-2. Об исследования рассказывается в научном журнале Nature.

Ученые выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV, который вызывал острый респираторный синдром, способствует выработке антител, которые поражают белок-«шип» (S-белок). Именно он отвечает за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки? gbitn Topnews.

Исследователи заметили это, проведя испытания с искусственно созданными псевдовирусами SARS-CoV-2 и SARS-CoV. Нейтрализовать участки S-белка коронавируса способны антитела типа S309.

Ученые считают, что препараты на основе указанной разновидности антител могут применяться для лечения тяжелых форм COVID-19 и для профилактики среди людей, которые входят в группы риска.

В настоящее время для лечения от заболевания, вызываемого COVID-19, используется переливание плазмы крови от доноров, переболевших коронавирусом.