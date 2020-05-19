Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди: ученые выяснили причину

Группа ученых из США и Швейцарии выяснила, у каких людей есть защита от COVID-19.
Специалисты обнаружили, что те, кто переболел атипичной пневмонией во время пандемии 2003 года, невосприимчивы к новому коронавирусу SARS-CoV-2. Об исследования рассказывается в научном журнале Nature.
Ученые выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV, который вызывал острый респираторный синдром, способствует выработке антител, которые поражают белок-«шип» (S-белок). Именно он отвечает за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки? gbitn Topnews.
Ученые считают, что препараты на основе указанной разновидности антител могут применяться для лечения тяжелых форм COVID-19 и для профилактики среди людей, которые входят в группы риска.
В настоящее время для лечения от заболевания, вызываемого COVID-19, используется переливание плазмы крови от доноров, переболевших коронавирусом.
Ранее ученые из американского Института иммунологии в Ла-Хойе изучили реакцию Т-клеток на антигены COVID-19. Они утверждают, что перекрестный иммунитет к коронавирусу может сработать также и тогда, когда человек переболел даже обычным ОРВИ, также вызванным коронавирусом.