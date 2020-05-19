ФОТО ⟩ В Сети рассекретили нового возлюбленного Алены Шишковой

После расставания с Тимати несколько лет назад Алена Шишкова на протяжении долгого времени была одна. Несмотря на то, что изредка в сети всплывали слухи о том, что у девушки новый роман, модель не подтверждала догадки в сети. Однако теперь Шишкова не скрывает: у нее действительно новый роман! Более того, на днях в своих Instagram-stories Алена даже опубликовала первое совместное фото с бойфрендом. Правда, лицо избранника модель закрыла стикером.