Вт, 19.05.2020
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ФОТО ⟩ В Сети рассекретили нового возлюбленного Алены Шишковой

Алена Шишкова

ФОТО: Instagram

Модель не скрывает, что находится в новых отношениях.

После расставания с Тимати несколько лет назад Алена Шишкова на протяжении долгого времени была одна. Несмотря на то, что изредка в сети всплывали слухи о том, что у девушки новый роман, модель не подтверждала догадки в сети. Однако теперь Шишкова не скрывает: у нее действительно новый роман! Более того, на днях в своих Instagram-stories Алена даже опубликовала первое совместное фото с бойфрендом. Правда, лицо избранника модель закрыла стикером.

ФОТО: Instagram

Впрочем, в Cети уже которую неделю обсуждают личность парня. Как предполагают поклонники, новым возлюбленным Алены может быть чеченский борец Хусейн Асхабов. Парень, кстати, раньше встречался с Викторией Боней.

ФОТО: Instagram

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