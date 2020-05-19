«Классная попка»: Нюша выложила пикантное фото

Образ дополнили крупные серьги в виде цветков лилии и макияж в лиловых тонах. В целом и наряд, и фото получились в духе 80-х.

В подписи к фото Анна процитировала песню SiR — Something New.

And if everything else falls apart I still have you... If I can’t find my way back home We’ll make somethin’ new...

Фигура Нюши удостоилась всяческих похвал. «Классная попка», «Бомба», «Мать, добиваешь нас своими секси-фоточками?» — написали комментаторы. Некоторые, впрочем, упрекнули Аню в чрезмерной откровенности. «Такая ты вульгарная стала после замужества», — отметил один из фолловеров.

Что же касается цитаты, то многие усмотрели в ней обращение к Егору Криду. «Даже если все разрушится, у меня по-прежнему есть ты; если я не найду дороги домой, мы сотворим что-нибудь новое» — эти слова, по мнению фанатов, обращены к творческому партнеру Нюши.