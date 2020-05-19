Лже-медики ограбили Татьяну Васильеву во время теста на коронавирус

О пропаже сообщила невестка Васильевой — Мария Болонкина. Родственники уверены, что телефон украли люди, представившиеся медиками и забиравшие анализ. Представители поликлиники якобы вели себя странно, что сразу же вызвало подозрение у актрисы.

«Сегодня к Татьяне Григорьевне пришли брать третий мазок на тест. Две медсестры вели себя довольно странно. Во-первых, они пришли уже в бахилах. Во-вторых, неумело брали тест: не залезали так глубоко, как обычно. В итоге Татьяна Григорьевна вышла на 30 секунд в другую комнату за полисом. А после ухода медиков обнаружила пропажу телефона», — рассказала невестка актрисы.