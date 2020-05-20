У Скорпионов шансы на успех невелики, зато у Рыб – всё получится: гороскоп на 20 мая

Овен

Едва ли этот день порадует Овнов – жизненный потенциал представителей данного знака снижен, и обычный оптимизм может им изменить. Избежать проблем на работе едва ли удастся, и дело не в том, что требования, которые предъявляются к вам, слишком высоки. Просто в течение долгого времени вы прощали себе мелкие оплошности, были невнимательны – сегодня за это придется расплачиваться. Однако на состоянии финансовых дел профессиональные трудности не отразятся.

Не все просто и в личной жизни. Приходится пересмотреть свое отношение к близким людям, пойти на жертвы ради сохранения мира. Не оставляйте без внимания пожелания любимого человека – сегодня все, что может быть истолковано как равнодушие с вашей стороны, может стать причиной серьезных обид.

Телец

Малоинтересный день, небогатый приятными событиями. Вам придется трудиться усердно и неутомимо, чтобы достичь весьма скромных успехов; не снижайте деловой активности, сколь бы серьезными ни были трудности, иначе недоброжелатели обязательно этим воспользуются. Этот день не подходит для переговоров с руководством и заключения сделок с новыми партнерами.

В семье атмосфера тоже будет весьма напряженной, вам придется отстаивать свое право на самостоятельные решения. Трудно найти союзников даже среди тех, кто обычно разделял вашу точку зрения; любимый человек едва ли будет снисходителен к вашим слабостям. Помните, что проблемы сегодняшнего дня являются тем испытанием, которое вы можете достойно преодолеть – долго ждать награды не придется.

Близнецы

Очень сложный день с профессиональной точки зрения. Только благодаря огромной жизненной энергии, присущей Близнецам сегодня, вы сможете с честью выйти из всех испытаний и преодолеть преграды. Складываются благоприятные условия для начала работы над новыми проектами, сотрудничества с влиятельными людьми. Помните, что торопиться нельзя, и будьте готовы довольствоваться малым – главные победы еще впереди.

Прекрасный день для общения с близкими, семейного праздника, дружеской вечеринки – вы и сами повеселитесь, и окружающим поднимете настроение, не прилагая для этого особых усилий. Не исключены романтические знакомства у тех, кто планирует посещение конференций, семинаров, презентаций.

Рак

Жизненный потенциал высок, и это очень кстати, потому что день едва ли будет простым. Будьте готовы к проблемам на работе: недоброжелатели ищут способ навредить вам и готовы предпринять решительные действия. На переговорах и важных встречах не упускайте инициативы – только таким образом вы сможете сохранить контроль над ситуацией и защитить свои интересы. Финансовая ситуация стабильна, день благоприятен для покупок.

Стоит принять активное участие в общественной жизни, посетить светские мероприятия – сегодня они наверняка доставят вам удовольствие. Возможны позитивные перемены в личной жизни, проявленное вами терпение будет щедро вознаграждено.

Лев