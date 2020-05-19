Настя Каменских очаровала Сеть фотографией в постели

NK регулярно обновляет свой профиль в Instagram свежими снимками. Большой популярностью среди ее фолловеров пользуются кадры с Потапом. Однако на этот раз звезда запостила игривое фото в постели.

На двух новых снимках Каменских запечатлена в белой пижаме на кровати, ее волосы собраны в пучок, а на лице легкий мейк.

Que tengas un buen día amigos,

– подписала публикацию Настя. С испанского это фраза переводится как "хорошего дня, ребята".

Держать фигуру в хорошей форме Насте Каменских помогают занятия спортом. Артистка даже на карантине не забывала про воркауты, которыми также делилась со своими поклонниками. Она провела цикл онлайн-тренировок в Instagram, которые переросли в большой мотивационный курс "Жизнь в стиле NK", и разработала сет отдельных тренировок для YouTube.

Занятия спортом должны приносить удовольствие и не обязательно занимать много времени. Упражнениями вы сделаете свои руки крепкими и женственными, пресс – подтянутыми, а "Ким" – упругой,