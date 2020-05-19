ФАНАТЫ В ШОКЕ ОТ ЭГОИЗМА ⟩ Наоми Кэмпбелл показала, как она защищается от коронавируса

Супермодель и актриса, ставшая всемирно известной в 90-х, поделилась с подписчиками, в каком виде она села в самолет. В комментариях не в восторге — медикам СИЗ нужнее.
В своём инстаграм-аккаунте Кэмпбелл показала свой защитный костюм, который ей приходится на себя надевать, чтобы безопасно путешествовать в самолетах. Помимо респиратора модель также надела очки, защитный экран и одноразовый медицинский комбинезон.
Сама женщина рассказывает, что уже больше 15 лет всегда протирает сиденья в самолетах и сейчас, когда по миру бушует инфекция, ей совсем не смешно. В комментариях она призналась — костюм ей "не для веселья". Однако даже такая позиция не спасла звезду от нападок в комментариях. Пользователи уверены — такие меры чрезмерны, а Наоми понапрасну расходует драгоценные СИЗ, которые сейчас так нужны медикам.
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Вы расходуете больше СИЗ, чем настоящие медики, спасающие зараженных CoVID-19. Было бы неплохо отплатить им чем-нибудь!
Вы осознаёте, какое количество мусора вы создаёте, используя все эти средства индивидуальной защиты? И, кроме того, вы, очевидно, выкупили их для личного пользования, в то время как они должны были пойти для медиков, борющихся с инфекцией на передовой...
В то время как Наоми летает из одного города в другой, ответственные звёзды подошли к самоизоляции со всей отдачей. К примеру, Тайра Бэнкс уже давно сидит дома, потихоньку набирая вес. В недавнем интервью она призналась, что за период изоляции набрала порядка 15 кг.