Редкие кадры беременной Леры Кудрявцевой и ее новорожденной дочери

Сегодня телеведущая отмечает 49-летие. Звездная именинница собрала редкие кадры, иллюстрирующие яркие моменты своей жизни, и опубликовала их в соцсети на радость поклонникам, пишет Стархит.
Конечно, в числе самых феерических мгновений, которые всегда вспоминаются с трепетом, Лера упомянула ожидание и рождение дочери Маши.
В тот период звезда предпочитала не афишировать интересное положение, так как очень боялась, ведь рожать после 40 — это определенная смелость и сильное испытание для организма.
Очень хотела родить. Все бы за это отдала. Было страшно, стремалась, но очень сильное желание было,
— рассказывала Кудрявцева.
В коротком ролике именинница продемонстрировала кадр, сделанный во время беременности, а также целую фотосессию новорожденной Маши. На многих снимках присутствует супруг Игорь Макаров.
Кстати, после рождения Маши Лера случайно еще раз забеременела.
Появились боли в спине, живот тянуло. Позвонила своему гинекологу и поехала в клинику. Она меня осмотрела и замолчала на пять минут. Я, разумеется, сразу же подумала, что там что-то плохое. Я же паникерша. А она сообщила, что я беременна, причем уже два месяца,
— делилась Лера в беседе с Тиной Канделаки.
Но в третий раз Кудрявцевой не суждено было стать мамой. Телеведущая не смогла выносить малыша.
Лера не стала засиживаться в декрете и быстро вернулась к работе на канале НТВ. К слову, буквально на днях прошел слух, что блондинку уволили. Но Кудрявцева опровергла информацию.
Мы сейчас снимем пул программ, а потом, как обычно, отправимся в отпуск на лето, — заявила ведущая. — Ни о каких увольнениях нет и речи. Осенью вернемся в эфир в прежнем режиме. Я на всякий случай даже позвонила на канал, подумав: «Может, я чего не знаю?». Но нет — там тоже посмеялись над этим бредом.