Редкие кадры беременной Леры Кудрявцевой и ее новорожденной дочери

Мы сейчас снимем пул программ, а потом, как обычно, отправимся в отпуск на лето, — заявила ведущая. — Ни о каких увольнениях нет и речи. Осенью вернемся в эфир в прежнем режиме. Я на всякий случай даже позвонила на канал, подумав: «Может, я чего не знаю?». Но нет — там тоже посмеялись над этим бредом.