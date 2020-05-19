ГНЕЗДО РАЗВРАТА ⟩ Порно-особняк в Пирита прекратил свою деятельность

Работавшие в особняке вэбкам-модели, а их насчитывалось почти три десятка, круглые сутки проживали в Особняке Распутина. Дом для вечеринок в стиле реалити-шоу «Большой брат» за полтора года привез в Эстонию несколько сотен иностранных эротических моделей, большинство из которых были из Великобритании, чья деятельность транслировалась онлайн 24 часа в сутки. План был еще более амбициозным: построить огромный центр под Таллинном с сотней моделей и 18+ спа-центрами.

Pirita peohäärberi elanikke hellitati jõusaali ja tasuta iluprotseduuridega. ФОТО: Kuvatõmmis ühismeediast

В сентябре прошлого года владелец особняка Крейг Хилтон заверил Elu24 в том, что план стоимостью 30 миллионов долларов все еще находится в разработке, но отстает от графика примерно на месяц...

Старейшина Пирита Тынис Лиинат, который пообещал, что будет следить за ситуацией в прошлом году, сказал Elu24 на этой неделе о том, что, как ему известно, особняк прекратил свою деятельность. Неизвестно, стал ли кризис, вызванный коронавирусом, последним гвоздем, забитым в гроб международного предприятия, или нет. У портала Elu24 не получилось связаться с Крейгом Хилтоном.

Королева Лейла, которая в прошлом году долгое время жила в особняке в Пирита, рассказала Elu24, что, насколько ей известно, в настоящее время предприятием управляют новые люди, которые пригласили девушек обратно. Проблема, однако, заключается в том, что многие модели все еще имеют долги с прошлого раза.