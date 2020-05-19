ФОТО ⟩ Чудом выжившая после ДТП байкерша из Сочи потрясла западные СМИ

Байкерша из Сочи по имени Ангелина попала в жуткое ДТП на трассе Псоу-Сочи у Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя в Адлеровском районе Краснодарского края.

В Сети появилось видео, сделанное с помощью камеры, установленной на шлеме девушки. В кадре видно, как мотоциклистка и водитель иномарки решили посоревноваться в скорости на ночной трассе. Однако во время движения что-то пошло не так, и девушка, потеряв управление, врезалась в дорожное ограждение. В результате ДТП ей потребовалась помощь медиков.

На видео можно заметить, как другие очевидцы аварии бросились помогать пострадавшей.

«У меня все болит ... Пожалуйста, вызовите скорую», – говорит им Ангелина.

«Успокойся, дыши. Ничего не трогай. Не двигайся!» – успокаивают ее другие люди.

Позднее девушка разместила в соцсетях кадры последствий аварии.

«Я попала в ужасную аварию… В этой аварии почти не было шансов выжить, но мне очень повезло… Никаких переломов, но все в рваных ранах…» – пожаловалась она.

После этого она принялась демонстрировать свое полуголое тело с повязками на травмированных местах.

ФОТО: Instagram/@puhlyasshh