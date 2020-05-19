ФОТО ⟩ Чудом выжившая после ДТП байкерша из Сочи потрясла западные СМИ

Западные пользователи Сети бурно раскритиковали девушку, попавшую в страшную аварию на скорости 190 км/ч.
Байкерша из Сочи по имени Ангелина попала в жуткое ДТП на трассе Псоу-Сочи у Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя в Адлеровском районе Краснодарского края.
В Сети появилось видео, сделанное с помощью камеры, установленной на шлеме девушки. В кадре видно, как мотоциклистка и водитель иномарки решили посоревноваться в скорости на ночной трассе. Однако во время движения что-то пошло не так, и девушка, потеряв управление, врезалась в дорожное ограждение. В результате ДТП ей потребовалась помощь медиков.
На видео можно заметить, как другие очевидцы аварии бросились помогать пострадавшей.
«У меня все болит ... Пожалуйста, вызовите скорую», – говорит им Ангелина.
«Успокойся, дыши. Ничего не трогай. Не двигайся!» – успокаивают ее другие люди.
Позднее девушка разместила в соцсетях кадры последствий аварии.
«Я попала в ужасную аварию… В этой аварии почти не было шансов выжить, но мне очень повезло… Никаких переломов, но все в рваных ранах…» – пожаловалась она.
После этого она принялась демонстрировать свое полуголое тело с повязками на травмированных местах.
На ситуацию обратили внимание журналисты британского издания Daily Mail. Журналисты отметили, что девушка летела по трассе со скоростью 190 км / ч при ограничении 90 км/ч. При этом подписчики издания бурно отреагировали на публикацию. Многие заявили, что попавшая в аварию девушка, мягко говоря, не блещет интеллектом.