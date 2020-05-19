ФОТО ⟩ Выздоровевшая от коронавируса Бабкина поразила фанатов цветущим видом

Фанаты певицы Надежды Бабкиной не могут нарадоваться внешним видом, который та продемонстрировала после тяжелого заражения коронавирусом. Поклонники восхищаются её цветущим видом, увидев певицу на новых фото.

Напомним, что артистка перенесла тяжёлую болезнь, её вводили в медикаментозную кому, подключали к ИВЛ, она 31 день провела в больнице. Сейчас Бабкина оправилась от болезни и готова выйти на площадку «Модного приговора». Поклонники отметили, что 70-летняя артистка выглядит превосходно, несмотря на перенесённое заражение коронавирусом.