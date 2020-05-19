Вт, 19.05.2020
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КАК СЕКСУАЛЬНО! ⟩ Келли Сильдару показывает в соцсети, как должна танцевать девушка

Келли Сильдару

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Спортсменка Келли Сильдару (18) показала в соцсети TikTok, какие танцевальные движения сегодня в моде, доказав, что она - профи не только в лыжном фристайле, пишет Elu24.

Келли опубликовала веселое видео в TikTok. Она показывает несколько танцевальных движений, которые в настоящее время набирают популярность в мире.

Хотите быть самой крутой на танцполе? Повторяйте за Келли!

@kellysildaru

happy mother’s day🌼 ##mothersday ##fyp ##foryou ##viral ##estonia

♬ Laxed (Siren Beat) - Jawsh 685
@kellysildaru

Heyy👋🏼 ##fyp ##foryou ##estonia ##tallinn ##viral

♬ Funky Town - The Dance Queen Group
@kellysildaru

I’m your biggest fan🤍 ##fyp ##viral ##foryou ##paparazzi

♬ paparazzi - nickandsienna

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