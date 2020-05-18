ВИДЕО ⟩ Коты устроили эпичную драку за спиной у журналистки, когда она вышла в прямой эфир

В условиях пандемии многим приходится привыкать к новым форматам работы и курьезных случаев избежать не удается, пишет Лайф.
Филиппинская журналистка Дорис Бигорния стала звездой соцсетей после того, как вышла в прямой эфир, работая из дома. А причиной тому послужили два кота, которые устроили потасовку прямо у неё за спиной. Буйные питомцы решили, что настал самый подходящий момент, чтобы выяснить отношения, и, рыча, надавали друг другу «пощечин».
При этом, несмотря на заметное беспокойство, Дорис продолжила интервью. Но выражение лица растерянной и не знающей, как поступить, женщины, по словам юзеров, только усилило комический эффект. «Мне будет не хватать подобных сцен, когда этот кошмар с пандемией закончится», - говорит тележурналистка.