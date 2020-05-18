ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Жительница Латвии провела эксперимент: смарт-часы показали пульс у колбасы

Однажды Елена решила проверить теорию о том, что смарт-часы могут зафиксировать пульс даже у колбасы. Ее эксперимент показал, что у куска колбасы «сердце бьется с частотой 125 раз в минуту».

Свой эксперимент Елена записала на видео и отправила программе Bez Tabu.

Журналист, у которой есть точно такие же часы, тоже решила провести эксперимент. Она взяла не только точно такие же часы, но и еще две другие модели. Удивлению не было предела.

Например, одни часы на копченой колбасе ничего не показали, а на вареной из куриного мяса - более 180 ударов в минуты. В ходе эксперимента пульс замеряли на бананах, апельсинах и пластмассовом скелете. У банана сердцебиения нет, а вот у скелета и апельсина - есть.

Представители Samsung Electronics Baltics поясняют, что смарт-часы не являются сертифицированным медицинским устройством для диагностирования болезней - данные, которые они показывают, несут информационный характер.