50-летняя Дженнифер Лопес впечатлила поклонником спортивной фигурой

Актриса и певица Дженнифер Лопес придерживается спортивного режима и питания, впечатляя своими потрясающими формами, пишет Сегодня.
50-летняя знаменитость снова приятно удивила поклонников своей решительностью в спорте. Певица и актриса показала своим 120 миллионам подписчиков в Instagram фотографию до и после тренировки в спортзале.
Если вы не бросаете вызов себе, вы не меняетесь,
– подписала Дженнифер Лопес фотографии после интенсивного занятия спортом.
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На первом снимке Дженнифер Лопес позировала перед зеркалом, а на втором – сидела в зале на скамье в окружении гантелей.
Пост собрал почти три миллиона лайков и множество восхищенных комментариев коллег и фанатов певицы. "Вечно молода", "Да! Становится стройнее даже на карантине", "Вдохновение и мотивация", – написали подписчики.