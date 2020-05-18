50-летняя Дженнифер Лопес впечатлила поклонником спортивной фигурой

50-летняя знаменитость снова приятно удивила поклонников своей решительностью в спорте. Певица и актриса показала своим 120 миллионам подписчиков в Instagram фотографию до и после тренировки в спортзале.

Если вы не бросаете вызов себе, вы не меняетесь,

– подписала Дженнифер Лопес фотографии после интенсивного занятия спортом.

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На первом снимке Дженнифер Лопес позировала перед зеркалом, а на втором – сидела в зале на скамье в окружении гантелей.