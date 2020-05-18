А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ ТОП-10 эстонских звезд, которые родились не в Эстонии

Nii mõnigi tuntud eestlane on ühel või teisel põhjusel sündinud hoopis kaugemal kui näiteks Tartu või Pelgulinna sünnitusmaja. Elu24 teeb ülevaate palavalt armastatud prominentidest, kelle esimesed elupäevad said veedetud hoopis väljaspool Eesti piiri.
Певица Таня Михайлова-Саар родилась 19 июня 1983 года в Калининграде.
Музыкант, известный под псевдонимом Даниэль Леви родился 2 января 1988 года в США.
Депутат и член Таллиннского горсобрания Виктория Ладынская-Кубитс родилась 20 июля 1981 года в Анапе.
Теле- и радиожурналистка Реэт Линна родилась 1 июля 1944 в нынешнем Санкт-Петербурге.
Эстонский литературовед и депутат Михаил Лотман также родился 2 сентября 1954 года в нынешнем Санкт-Петербурге.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес родился 26 декабря 1953 года в Стокгольме.
Актер и певец Вольдемар Куслап родился 24 сентября 1937 года в городе Гдов (Россия).
Дива эстонской эстрады Хейди Тамме родилась 5 апреля 1943 года в Ульяновске.
Актриса Натали Вяли родилась 23 сентябя 1985 года в Тбилиси.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт родился 24 ноября 1977 года в Кызылорде (Казахстан).
Легкоатлетка Ксения Балта родилась 1 ноября 1986 года в Минске.