Пн, 18.05.2020
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А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ ТОП-10 эстонских звезд, которые родились не в Эстонии

TALLINN, Eesti 08MAY20 Mihhail Kõlvart otsesaates Otse Postimehest. Saatejuht Jelena Poverina. Broadcast from Postimees, Mihhail Kõlvart, Interviewed by Jelena Poverina. Foto Tairo Lutter/POSTIMEES

ФОТО: Tairo Lutter

Nii mõnigi tuntud eestlane on ühel või teisel põhjusel sündinud hoopis kaugemal kui näiteks Tartu või Pelgulinna sünnitusmaja. Elu24 teeb ülevaate palavalt armastatud prominentidest, kelle esimesed elupäevad said veedetud hoopis väljaspool Eesti piiri.

Таня Михайлова-Саар

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Певица Таня Михайлова-Саар родилась 19 июня 1983 года в Калининграде.

Даниэль Леви

ФОТО: Liina Notta


Музыкант, известный под псевдонимом Даниэль Леви родился 2 января 1988 года в США.

Виктория Ладынская-Кубитс

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Депутат и член Таллиннского горсобрания Виктория Ладынская-Кубитс родилась 20 июля 1981 года в Анапе. 

Реэт Линна

ФОТО: Remo Tõnismäe

Теле- и радиожурналистка Реэт Линна родилась 1 июля 1944 в нынешнем Санкт-Петербурге.

Михаил Лотман

ФОТО: Sille Annuk

Эстонский литературовед и депутат Михаил Лотман также родился 2 сентября 1954 года в нынешнем Санкт-Петербурге. 

 Тоомас Хендрик Ильвес 

ФОТО: Elmo Riig

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес родился 26 декабря 1953 года в Стокгольме. 

Вольдемар Куслап

ФОТО: Signe Puusepp


Актер и певец Вольдемар Куслап родился 24 сентября 1937 года в городе Гдов (Россия).

Хейди Тамме 

ФОТО: Tiigriorg

Дива эстонской эстрады Хейди Тамме родилась 5 апреля 1943 года в Ульяновске.

Натали Вяли

ФОТО: Meelis Meilbaum

Актриса Натали Вяли родилась 23 сентябя 1985 года в Тбилиси.
 

Михаил Кылварт

ФОТО: Tairo Lutter


Мэр Таллинна Михаил Кылварт родился 24 ноября 1977 года в Кызылорде (Казахстан).

Ксения Балта

ФОТО: Tairo Lutter

Легкоатлетка Ксения Балта родилась 1 ноября 1986 года в Минске. 

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