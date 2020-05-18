А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ ТОП-10 эстонских звезд, которые родились не в Эстонии

Таня Михайлова-Саар ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Певица Таня Михайлова-Саар родилась 19 июня 1983 года в Калининграде.

Даниэль Леви ФОТО: Liina Notta



Музыкант, известный под псевдонимом Даниэль Леви родился 2 января 1988 года в США.

Виктория Ладынская-Кубитс ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Депутат и член Таллиннского горсобрания Виктория Ладынская-Кубитс родилась 20 июля 1981 года в Анапе.

Реэт Линна ФОТО: Remo Tõnismäe

Теле- и радиожурналистка Реэт Линна родилась 1 июля 1944 в нынешнем Санкт-Петербурге.

Михаил Лотман ФОТО: Sille Annuk

Эстонский литературовед и депутат Михаил Лотман также родился 2 сентября 1954 года в нынешнем Санкт-Петербурге.

Тоомас Хендрик Ильвес ФОТО: Elmo Riig

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес родился 26 декабря 1953 года в Стокгольме.

Вольдемар Куслап ФОТО: Signe Puusepp



Актер и певец Вольдемар Куслап родился 24 сентября 1937 года в городе Гдов (Россия).

Хейди Тамме ФОТО: Tiigriorg

Дива эстонской эстрады Хейди Тамме родилась 5 апреля 1943 года в Ульяновске.

Натали Вяли ФОТО: Meelis Meilbaum

Актриса Натали Вяли родилась 23 сентябя 1985 года в Тбилиси.



Михаил Кылварт ФОТО: Tairo Lutter



Мэр Таллинна Михаил Кылварт родился 24 ноября 1977 года в Кызылорде (Казахстан).

Ксения Балта ФОТО: Tairo Lutter