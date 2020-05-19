Овнам нужно обратить внимание на здоровье, Ракам – на дела сердечные: гороскоп на 19 мая

День чрезвычайно благоприятен для общения, налаживания отношений – это касается и личной, и деловой сферы. Не упустите возможность пообщаться с тем, кто вызывает вам особенно симпатичен: присущее вам обаяние сегодня выражено ярко и наверняка не останется незамеченным.

Дева

Девы склонны к излишней резкости суждений и высказываний, что может стать причиной серьезных проблем в общении. Конфликтные ситуации могут возникнуть как на работе, так и дома, и только от ваших действий зависит, каким будет их итог. Старайтесь быть внимательнее к тем, кто разделяет ваши интересы, по мере сил оказывает вам помощь; не бойтесь перестараться в выражении благодарности и симпатии.

Этот день не способствует раскрытию творческого потенциала, но вполне подходит для работы, требующей аккуратности и сосредоточенности. Высок жизненный потенциал, вам не грозит переутомление, хотя дел будет много.

Весы

Весы могут столкнуться с серьезными проблемами на работе. Винить в неприятностях некого – вы сами совершаете ошибки и допускаете просчеты, за которые и приходится расплачиваться. В этот день стоит удвоить внимание к делам, усидчивость и старательность. Деловые отношения стабильны, можно не опасаться конфликтов с коллегами и разочарований в партнерах.

Очень полезным будет общение с близкими, людьми, разделяющими ваши интересы. Эмоциональный комфорт необходим вам для того, чтобы найти верные ответы на многие важные вопросы. В этот день можно принимать решения, от которых будет зависеть дальнейшая жизнь, и приступать к реализации масштабных планов.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с трудностями финансового характера. Ситуация, к счастью, далека от критической, однако сократить расходы и отказаться от некоторых покупок все же придется. Не исключены поломки бытовой техники, могут потребовать ремонта квартира или машина. Благоприятный день для делового общения, однако следует иметь в виду, что сегодня окружающие обращают особое внимание на ваши знания, профессионализм и опыт; рассчитывать на безграничное влияние личного обаяния не стоит.

В общении с близкими будьте откровенны; любые проявления скрытности будут встречены негативно. При обсуждении долгосрочных планов могут возникнуть разногласия; обязательно прислушайтесь к мнению тех, кто вам дорог.

Стрелец

Существует определенная угроза для здоровья, стоит поберечь себя, по возможности сократить нагрузки и провести профилактические процедуры. Скажется снижение жизненного потенциала и на настроении: Стрельцы сегодня настроены пессимистически и сверх меры капризны. Тем не менее, на деловых переговорах и развлекательных мероприятиях они будут чувствовать себя вполне комфортно. А вот бездеятельность представителям данного знака противопоказана.

Общение с близкими будет комфортным, если вы не станете настаивать на своем в вопросах, которые не являются важными и актуальными. Не отказывайте любимому человеку в знаках внимания, искренне интересуйтесь его делами.

Козерог