«Атмосфера накаляется»: стали известны имена финалисток проекта «Холостяк»

По словам главного героя шоу, он до последней минуты не знал с кем расстанется. В интервью Елизавета Адаменко не стала скрывать, что атмосфера на съемочной площадке накалилась до предела. 20-летняя модель уточнила, что скорее всего на решение Антона повлияло мнение его родителей. Криворотов успел познакомить оставшихся участниц с мамой и отцом, надеясь, что они помогут ему сделать правильный выбор.

Лиза Адаменко ФОТО: Скриншот с видео

Еще одна конкурсантка 26-летняя Барбара Пино из Гаваны заверила, что очень рассчитывала получить заветный цветок из рук Антона. Однако для девушки стало полной неожиданность, что на церемонии Криворотов отдал первую розу именно ей.

Думаю, что он нервничал… Но как мужчина виду не подавал! А я прослезилась, почувствовав, что дорога ему,

— резюмировала кубинка, поделившись своими пророческими словами.

Барбара Пино ФОТО: Скриншот с видео