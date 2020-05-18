ФОТО ⟩ Не может быть! Певец Койт Тооме удивил новой внешностью

Музыкант похвастался, что хорошо провел воскресный вечер в сауне с другом. Однако, поклонники моментально принялись обсуждать изменившуюся внешность певца. Их смутило, что на фото у Койта Тооме длинные волосы.

Неужели певец так изменился за время самоизоляции?!

Уже позже Койт сжалился над поклонниками и объяснил, что фото было сделано при помощи приложения FaceApp.

«Это старый добрый FaceApp» – хитро добавил он.