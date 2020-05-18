Пн, 18.05.2020
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ФОТО ⟩ Не может быть! Певец Койт Тооме удивил новой внешностью

Койт Тооме.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

Эстонский певец Койт Тооме разместил в Instagram фотографию, которая очень сильно удивила его многочисленных поклонников.

«Койт, что ты сделал со своей прической?» – спрашивают они.

Музыкант похвастался, что хорошо провел воскресный вечер в сауне с другом. Однако, поклонники моментально принялись обсуждать изменившуюся внешность певца. Их смутило, что на фото у Койта Тооме длинные волосы.

Неужели певец так изменился за время самоизоляции?!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Уже позже Койт сжалился над поклонниками и объяснил, что фото было сделано при помощи приложения FaceApp.

«Это старый добрый FaceApp» – хитро добавил он.

FaceApp – это приложение для телефона, которое можно использовать для изменения внешнего пола, возраста, формы лица и многого другого.

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