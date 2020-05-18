Принц Гарри и Меган Маркл будут отдавать долг британской казне 11 лет

Несмотря на отречение от королевской семьи, супруги оставили за собой резиденцию Фрогмор-хаус, которую им подарила королева Елизавета после свадьбы. Долгое время там делался дорогостоящий ремонт. Всего они потратили на него около 2,4 миллиона фунтов стерлингов (почти 2,7 миллиона евро). Само собой, все эти деньги были выделены из казны.

В итоге супруги после сложения королевских полномочий обещали, что вернут всю сумму в казну. С недавнего времени Меган и Гарри действительно начали возвращать средства, они платят по 18 тысяч фунтов стерлингов (20 тысяч евро) в месяц.