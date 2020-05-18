Режиссер сериала «Утреннее шоу» внезапно умерла, как только наладила личную жизнь

Все поклонники нашумевшего сериала «И повсюду тлеют пожары» с нетерпением ждут второго сезона. Однако, по всей видимости, его премьера будет отложена. 17 мая стало известно, что скончалась режиссер проекта Линн Шелтон. Она также известна работой над сериалами «Утреннее шоу», «Безумцы» и «Мастер не на все руки».

Согласно заявлению представителя, Линн умерла в одной из больниц Лос-Анджелеса от несвоевременно выявленного заболевания крови, пишет Woman.

В последнее время режиссер усиленно работала над вторым сезоном драмы «И повсюду тлеют пожары» и попросту не обращала внимания на проблемы со здоровьем. Главные героини сериала Риз Уизерспун и Керри Вашингтон посвятили Линн посты в Instagram.

«Я в шоке от того, что этого яркого, талантливого и душевного режиссера больше нет с нами. <…> Мне так повезло, что я работала с Линн как в ''Утреннем шоу'', так и в ''И повсюду тлеют пожары''. Ее душа тронула многих людей. Ее память живет в нас и в ее замечательных картинах», — написала Риз.

«Линн Шелтон. Ты вошла в мою жизнь и сразу изменила меня к лучшему. Какое вдохновение! Твои взгляды. Твой энтузиазм. Твоя независимость. Твой юмор, любовь и преданность. <…> Спасибо за яркий пример. Мое сердце разбито. Это огромная потеря», — написала Вашингтон.

По словам обеих актрис, Линн подавала пример, как нужно жить и любить. Ее отношениями с сыном восхищались абсолютно все.

Шэрон Стоун также посвятила публикацию режиссеру. «Мои глубочайшие соболезнования Марку Марону. Сожалею о смерти Линн. Мое сердце с тобой», — написала актриса, обращаясь к гражданскому супругу Шелтон.

Марк также вышел на связь с поклонниками своей покойной жены.

«Ее госпитализировали вчера утром — она болела всю неделю. Это не коронавирус.

Врачам не удалось спасти ее, но они пытались изо всех сил. Я очень любил ее — наверное, так же сильно, как многие из вас. Это опустошает. Я убит горем, нахожусь в шоке и пока не знаю, как жить дальше», — написал вдовец.

«Она сделала меня счастливой, а я сделал счастливой ее. Я все время смешил ее. Мы много смеялись. Мы начали жить вместе. Я просто не могу поверить в то, что происходит. Это ужасная и трагичная потеря», — изливал душу Марон.