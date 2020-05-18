Полина Гагарина перещеголяла Пухляша под песню Little Big

Полина Гагарина, наблюдая за выступлением артистов на песенном конкурсе Евровидение, перетанцевала знаменитого Пухляша — обаятельного 25-летнего танцора Дмитрия Красилова, прославившегося после участия в клипе группы Little Big на песню Uno. Видео зажигательной пляски певица опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Пятый канал.
Наш непредсказуемый мир! Кто бы подумал, что Евровидение-2020 мы проведем так!
— написала она.
По словам Гагариной, вместе с Дмитрием она болела за российскую группу, несмотря на то что никто в этом году не соревновался.
Ребята, желаю вам написать еще один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно победить, а мы пока с Димой Красиловым потанцуем,
— добавила артистка.
Поклонники Гагариной пришли в восторг от импровизированного номера, хотя многие в комментариях заметили, что сама песня им не нравится.
«Полина, сколько репетировали? Вы даже поворачиваетесь синхронно!»
«Поля, супер! Молодцы!»
«Развеселили!»
«В следующем году ждем с Пухляшом на евро!» — пишут пользователи.
Полина Гагарина представляла Россию на европейском песенном конкурсе «Евровидение» в 2015 году с песней A Million Voices и заняла тогда второе место.