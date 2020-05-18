ФОТО ⟩ Экстрасенс Мэрилин Керро разъехалась с мужем

«Я решила переехать и пожить отдельно от мужа, так как чувствую, что это лучше для нашей семьи. Это не грустный случай, а счастливый — мы даем каждому пространство и рост. Мы всегда будем семьей, потому что наши дети остаются приоритетом. Для ребенка важно видеть родителей, которые счастливы и уравновешены», — рассказала Керро.