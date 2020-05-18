ФОТО ⟩ Экстрасенс Мэрилин Керро разъехалась с мужем

Эстонская ясновидящая Мэрилин Керро, мать двоих детей, теперь живет отдельно от мужа.
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро сообщила поклонникам, что разъехалась с мужем. Супруги приняли решение некоторое время пожить отдельно, пишет EG. По словам ясновидящей, они с мужем в последнее время стали часто спорить, поэтому и приняли решение дать друг другу больше личного пространства. О разводе пары пока что говорить рано, по крайней мере сама Мэрилин настроена весьма позитивно.
«Я решила переехать и пожить отдельно от мужа, так как чувствую, что это лучше для нашей семьи. Это не грустный случай, а счастливый — мы даем каждому пространство и рост. Мы всегда будем семьей, потому что наши дети остаются приоритетом. Для ребенка важно видеть родителей, которые счастливы и уравновешены», — рассказала Керро.
Напомним, Мэрилин и ее супруг Марк воспитывают двоих детей — сына Кайуса и маленькую дочку Селин Мари, которая появилась на свет в январе этого года. Поклонники же так и не поняли, есть ли шанс на воссоединение у Мэрилин и ее мужа, но многие надеются, что влюбленные вновь будут вместе.