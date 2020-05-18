ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ После автоконцерта на Певческом поле зрителям понадобилась помощь

В воскресенье вечером, 17 мая, на таллиннском Певческом поле в честь окончания чрезвычайного положения прошел большой концерт, в котором при помощи виртуальных решений приняло участие более 2500 хоровых исполнителей.

На автоконцерте выступил крупнейший в мире виртуальный хор под управлением Аарне Салувеэра, а также певец Иво Линна и ансамбль Supernova. Всю эту красоту зрители слушали по радио своих автомобилей.