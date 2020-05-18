ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ После автоконцерта на Певческом поле зрителям понадобилась помощь

Во время автоконцерта на столичном Певческом поле, который прошел в честь отмены чрезвычайного положения, некоторые слушатели столкнулись с проблемой, которой ранее никогда не бывало на концертах: от прослушивания большого количества музыки у них разрядились аккумуляторы, пишет Elu24.
В воскресенье вечером, 17 мая, на таллиннском Певческом поле в честь окончания чрезвычайного положения прошел большой концерт, в котором при помощи виртуальных решений приняло участие более 2500 хоровых исполнителей.
На автоконцерте выступил крупнейший в мире виртуальный хор под управлением Аарне Салувеэра, а также певец Иво Линна и ансамбль Supernova. Всю эту красоту зрители слушали по радио своих автомобилей.
Однако после часового концерта не все автомобили самостоятельно смогли покинуть «зрительный зал», потому что их аккумуляторы разрядилась во время прослушивания музыки. Читатель портала Elu24 снял, как десяток машин с открытыми капотами ожидали нового вида «скорой помощи» на концертах нашего времени.