Первое выступление Джигана после лечения от наркозависимости

34-летний Джиган выступил на втором дне онлайн-фестиваля VK Fest 2020. Рэпер исполнил два своих трека — «На восьмом этаже» и «Молоды мы». По словам артиста, он рад вернуться в рабочий режим.

К слову, музыкант с головой окунулся в творчество. На днях Джиган признался что проводит много времени в студии звукозаписи вместе с Тимати и рэпером ST. Звезды объединились для создания новой композиции. Как отметил лидер лейбла Black Star, ему очень понравилась скандальная песня многодетного отца про хавчик. Теперь же Тимати надеется, что трек, созданный в коллаборации, обретет не меньшую популярность.

Напомним, около месяца Джиган проходил лечение в наркодиспансере в Москве. Как подчеркнул артист после выписки, он смог преодолеть свои проблемы, потому что всегда поддерживал хорошую физическую форму. «Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна. Родные тоже переживали. Жена меня спасла», — откровенно заявил он.

Проблемы с запрещенными веществами у музыканта начались еще в Майами. Именно там Джиган выходил в прямые эфиры в нетрезвом виде, ругался матом и просил пятилетнюю дочь принести ему алкоголь. «У меня на самом деле сорвало кукушку. Все знают, что я люблю спорт. Но случилась в моей жизни такая ситуация, я стал курить кальян, траву, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать… После этого люди не возвращаются», — добавил певец.