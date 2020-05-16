Жену Прилучного задержали за нарушение самоизоляции

Вы не поверите меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушаю закон. Нельзя останавливаться, разговаривать…

— написала Муцениеце.

По словам актрисы, конфликт был исчерпан. Полицейские отпустили ее, поскольку у них не было оснований.

В конце февраля стало известно, что супруги, у которых двое общих детей, решили развестись. 10 апреля Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны мужа. Позднее Прилучный опроверг эти обвинения и попросил не задавать ему вопросы про случившийся в семье скандал.