Жену Прилучного задержали за нарушение самоизоляции

Полиция Москвы задержала актрису Агату Муцениеце, супругу актера Павла Прилучного, за нарушении режима самоизоляции. Об этом она сообщила в Insragram, передает Lenta.ru.
Вы не поверите меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушаю закон. Нельзя останавливаться, разговаривать…
— написала Муцениеце.
По словам актрисы, конфликт был исчерпан. Полицейские отпустили ее, поскольку у них не было оснований.
В конце февраля стало известно, что супруги, у которых двое общих детей, решили развестись. 10 апреля Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны мужа. Позднее Прилучный опроверг эти обвинения и попросил не задавать ему вопросы про случившийся в семье скандал.
Режим самоизоляции в Москве продлится до 31 мая, до этой же даты автоматически продлится действие рабочих пропусков. С 12 мая к работе смогут приступить предприятия промышленности и строительства. На рабочие места вернутся те, чье присутствие необходимо по технологическим причинам, кроме беременных и граждан с хроническими заболеваниями либо с температурой и признаками ОРВИ.