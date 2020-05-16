ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В Таллинне появились автобусы с необычным интерьером

Недавно на маршрутах появились автобусы с полностью обновленным интерьером и современной светодиодной подсветкой в салоне.

Все сидения в автобусе обновлены с использованием нового легко моющегося материала темно-зеленого цвета с логотипом предприятия. Стены, перегородки и потолок покрыты фотообоями с изображением природы и голубого неба. Во всем автобусе заменено освещение на светодиодные ленты.