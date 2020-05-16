ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В Таллинне появились автобусы с необычным интерьером

Столичное предприятие Tallinna Linnatranspordi AS не только постоянно обновляет свой парк, но и создает уют в уже работающих на линиях автобусах.
Недавно на маршрутах появились автобусы с полностью обновленным интерьером и современной светодиодной подсветкой в салоне.
Все сидения в автобусе обновлены с использованием нового легко моющегося материала темно-зеленого цвета с логотипом предприятия. Стены, перегородки и потолок покрыты фотообоями с изображением природы и голубого неба. Во всем автобусе заменено освещение на светодиодные ленты.
Смотрите, как выглядит новый интерьер столичного транспорта!