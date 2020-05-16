Джиган и Тимати вместе записывают трек: поклонники недовольны

За ситуацией, которая развивалась с рэпером Джиганом, следила большая часть страны. Как ни странно, но при всех асоциальных поступках мужчина вдруг стал всенародным любимчиком. Мелодия и слова, которые он напел, находясь в американском рехабе, внезапно стали вирусными, и разлетелись по всем социальным сетям.

Вернувшись в Россию, исполнитель попытался на фоне этой волны записать трек, однако вновь угодил в лечебницу. В этот же момент его внезапно решил поддержать Тимати.

Раньше Денис был подопечным лейбла Black Star, однако покинул его, а Тимур позволял себе отпускать резкие шутки в адрес бывшего коллеги. По возвращении звезды из клиники, артисты опубликовали в своих аккаунтах сразу несколько фотографий и видео.

По ним поклонникам стало понятно: идея записать трек по уже известным всем мотивам так и не оставила Дениса. Но теперь к нему решил присоединиться и Юнусов. Такая коллаборация понравилась не всем фолловерам.

Недовольные комментаторы уверены, что лейбл сейчас переживает не самые лучшие времена. Топовые артисты его уже покинули, а новых на горизонте пока не видно. Зная о том, какие кабальные условия предлагает их компания подопечным, поклонники очень надеются, что Джиган не будет с ними ничего подписывать.

Также у пользователей сети есть версия, что с помощью внезапно проснувшейся у народа любви к Джигану, Тимур пытается вернуть себе расположение широкой аудитории. В последнее время большинство его клипов получают исключительно негативные отзывы. Совместный трек с Гуфом и вовсе вошел в историю YouTube как видео, набравшее рекордное количество дизлайков.