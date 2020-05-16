Переболевшие коронавирусом Надежда Бабкина и Александр Васильев возвращаются к съемкам

Если Александр Васильев выписался из клиники еще в конце апреля и успел полностью восстановиться, то здоровье Надежды Бабкиной, которую врачи по ее просьбе отпустили домой лишь в начале мая, вызывает опасения. Однако, уже завтра и певица, и историк моды вернутся к съемкам в программе на Первом канале, пишет Starhit.ru.
Две недели назад Надежда Бабкина буквально уговорила медиков выписать ее домой, чтобы продолжить лечение в родных стенах. Оно и неудивительно, учитывая, что певице пришлось пережить в клинике — медикаментозную кому, реанимацию, плюс почти месяц она была прикована к кровати.
«Сейчас с Надеждой Георгиевной все хорошо, - прокомментировал ее помощник Александр Велор. — Ездит на физиопроцедуры в клинику, делает уколы. Старается больше отдыхать, но уже репетирует — врачи не запрещали».
В отличие от тяжелой пациентки Бабкиной, ее коллега по «Модному приговору» Александр Васильев отделался довольно легко — болезнь историк моды обнаружил на раннем этапе, и врачи Коммунарки за 10 дней поставили его на ноги.
«Уже завтра мы с Надеждой Георгиевной возвращаемся к работе в «Модном приговоре», — поделился Васильев. — 16 и 18 мая пройдут съемки. Я абсолютно здоров, легкие чистые, но раз в день случаются непроизвольные покашливания. Температура 36,6, состояние бодрое. В студии будут приняты все меры предосторожности!»
Помимо стандартных уже масок и перчаток, редакторы передачи попросили максимально сократить количество присутствующих в студии людей. К примеру, ведущим рекомендовали отказаться от помощи администраторов, водителей и прочего персонала.
Васильев с благодарностью вспоминает время, проведенное в стенах больницы в Коммунарке. Внимание врачей, скромное, но пятиразовое питание, правильно подобранное лечение и 10 капельниц, которые помогли ему выздороветь. «Тест на антитела я пока не делал, но планирую в будущем», — продолжает Александр Александрович.
Историк моды не рекомендует сейчас тем, кто чувствует себя удовлетворительно и может лечиться дома, отправляться на обследования в клиники. По его словам, наплыв пациентов на ту же компьютерную томографию легких настолько большой, что аппараты элементарно не успевают дезинцифировать.
А всем, кто столкнулся с тяжелой формой вируса и готовится к госпитализации, Васильев дает один важный совет: «Обязательно возьмите с собой беруши. Они меня буквально спасли. Даже в самых хороших больницах, а мне повезло — я лечился именно в такой, стены не заглушают все звуки, люди постоянно кашляют. Где-то они очень тонкие, плюс у кого-то соседи по палате. А еще рекомендую захватить в больницу свое мыло, шампунь, который там никто не даст, пижаму и сланцы для душа».