Переболевшие коронавирусом Надежда Бабкина и Александр Васильев возвращаются к съемкам

Две недели назад Надежда Бабкина буквально уговорила медиков выписать ее домой, чтобы продолжить лечение в родных стенах. Оно и неудивительно, учитывая, что певице пришлось пережить в клинике — медикаментозную кому, реанимацию, плюс почти месяц она была прикована к кровати.

«Сейчас с Надеждой Георгиевной все хорошо, - прокомментировал ее помощник Александр Велор. — Ездит на физиопроцедуры в клинику, делает уколы. Старается больше отдыхать, но уже репетирует — врачи не запрещали».

В отличие от тяжелой пациентки Бабкиной, ее коллега по «Модному приговору» Александр Васильев отделался довольно легко — болезнь историк моды обнаружил на раннем этапе, и врачи Коммунарки за 10 дней поставили его на ноги.

«Уже завтра мы с Надеждой Георгиевной возвращаемся к работе в «Модном приговоре», — поделился Васильев. — 16 и 18 мая пройдут съемки. Я абсолютно здоров, легкие чистые, но раз в день случаются непроизвольные покашливания. Температура 36,6, состояние бодрое. В студии будут приняты все меры предосторожности!»

Помимо стандартных уже масок и перчаток, редакторы передачи попросили максимально сократить количество присутствующих в студии людей. К примеру, ведущим рекомендовали отказаться от помощи администраторов, водителей и прочего персонала.

Васильев с благодарностью вспоминает время, проведенное в стенах больницы в Коммунарке. Внимание врачей, скромное, но пятиразовое питание, правильно подобранное лечение и 10 капельниц, которые помогли ему выздороветь. «Тест на антитела я пока не делал, но планирую в будущем», — продолжает Александр Александрович.

Историк моды не рекомендует сейчас тем, кто чувствует себя удовлетворительно и может лечиться дома, отправляться на обследования в клиники. По его словам, наплыв пациентов на ту же компьютерную томографию легких настолько большой, что аппараты элементарно не успевают дезинцифировать.