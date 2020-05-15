ФОТО ⟩ Поклонники перепутали Валерию с Аллой Пугачевой

Певица Валерия удивила подписчиков в своем Instagram новой фотографией в медицинской маске. На снимке певица невероятно похожа на Аллу Пугачеву.
«Карантинолук. Зато можно не краситься», - подписала фотографию Валерия.
Певица спросила у своих подписчиков, как им кажется, действительно ли на фото под маской она. Удивительно, но многим показалось, что на снимке певица Алла Пугачева.
«Я сначала подумала Пугачева», «На Аллу Борисовну похоже», –ответили комментаторы. Многие из них обратили внимание на то, что Валерия надела маску вверх тормашками и фиксатор для носа оказался на подбородке.