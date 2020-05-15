ФОТО ⟩ Граница открыта: жители Эстонии ринулись в Латвию пополнять алкозапасы

Сегодня правительства стран Балтии открыли границы друг с другом. Поэтому жители Эстонии могут вновь отправиться на юг. Репортёры Elu24 приехали в Икла, чтобы посмотреть, что сейчас там происходит.
Как выяснилось, первые энтузиасты уже воспользовались свободой и выбрались в Латвию, чтобы пополнить свои запасы в алкогольном магазине. В то же время, народу немного, и обстановка спокойная. Ранее в пятничные вечера здесь был больший ажиотаж.
По словам журналистов Elu24, ни пограничников, ни полицейских, ни медицинского персонала не видно. Жизнь возвращается в свою колею. Смотрите галерею!