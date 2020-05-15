ФОТО ⟩ Граница открыта: жители Эстонии ринулись в Латвию пополнять алкозапасы

Как выяснилось, первые энтузиасты уже воспользовались свободой и выбрались в Латвию, чтобы пополнить свои запасы в алкогольном магазине. В то же время, народу немного, и обстановка спокойная. Ранее в пятничные вечера здесь был больший ажиотаж.