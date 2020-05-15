ФОТО ⟩ Эстонская фитнес-красотка показала снимок, который теперь не получится забыть!

Спортсменка и просто красавица свою фотографию решила не подписывать. Она лишь указала имя фотографа – Сийма Киннасе.

Впрочем, при взгляде на это фото, комментарии становятся лишними. Снимок завораживает с первой секунды без всяких слов: безупречная женская фигура и белый питон.

Эндла родилась в знаменитой цирковой семье Вахер, в юные годы она некоторое время была участницей группы IceCream. Также много лет Эндла Вахер занималась фитнесом. Она получила несколько престижных наград на международных соревнованиях. Однако в 2019 году спортсменка объявила, что закончила свою профессиональную карьеру.