Пт, 15.05.2020
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ФОТО ⟩ Эстонская фитнес-красотка показала снимок, который теперь не получится забыть!

Endla Vaher.

ФОТО: Endla Vaher/Instagram

28-летняя совладелица Fitness Beauty и Circus School Эндла Вахер опубликовала горячий снимок в Instagram.

Спортсменка и просто красавица свою фотографию решила не подписывать. Она лишь указала имя фотографа – Сийма Киннасе.

Впрочем, при взгляде на это фото, комментарии становятся лишними. Снимок завораживает с первой секунды без всяких слов: безупречная женская фигура и белый питон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

📸 @siimkinnas

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Эндла родилась в знаменитой цирковой семье Вахер, в юные годы она некоторое время была участницей группы IceCream. Также много лет Эндла Вахер занималась фитнесом. Она получила несколько престижных наград на международных соревнованиях. Однако в 2019 году спортсменка объявила, что закончила свою профессиональную карьеру.

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