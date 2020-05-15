ФОТО ⟩ 42-летняя Ольга Орлова показала идеальную фигуру в купальнике

Ольга Орлова, как и большинство российских звезд, сейчас находится в режиме самоизоляции. Границы по-прежнему закрыты, но это не мешает звезде мечтать о новых путешествиях и вспоминать о старых.
У себя на странице в соцсети Instagram 42-летняя Орлова разместила архивное фото из недавнего путешествия в теплые края, на котором она позирует в закрытом купальнике, который, впрочем, не скрывает ее женственных форм.
«Доброе утро из архивов», – подписала снимок бывшая солистка группы «Блестящие».
Поклонники не смогли пройти мимо такого эффектного кадра и принялись осыпать фигуру Ольги Орловой комплиментами.